В «Яндексе» назначен новый гендиректор

Тигран Худавердян занял кресло генерального директора «Яндекса». На данном посту он сменит Елену Бунину, сообщает ТАСС, ссылаясь на официальный комментарий компании. При этом Худавердян остаётся управляющим директором группы компаний «Яндекс». Генеральным же директором группы по-прежнему будет Аркадий Волож.

«Яндекс» объявляет о назначении Тиграна Худавердяна на пост генерального директора «Яндекса» в России. Тигран будет совмещать новую должность с должностью управляющего директора всей группы компаний, — сказано в сообщении.

Представители компании уточнили, что экс-гендиректор Елена Бунина не покидает компанию и остаётся работать на посту HR-директора. Кроме того, она будет отвечать за развитие образовательных проектов.

Тигран Худавердян является управляющим директором группы компаний «Яндекса» с 2019 года. До этого он возглавлял проекты «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Навигатор», а также занимался развитием сервиса «Яндекс.Такси».

Ранее российский программист, бывший топ-менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов сообщил, что браузер Mozilla Firefox удалил из навигационного бара поисковик «Яндекса». Теперь пользователи смогут воспользоваться поисковой системой только через другие браузеры или при открытии новой вкладки.