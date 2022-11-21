В Wildberries ответили на обвинения в продаже подделок бренда Adidas

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маркетплейс Wildberries напрямую сотрудничает с международными производителями и дистрибьюторами брендов, а также закупает продукцию у официальных поставщиков, опубликованная информация в Telegram-канале Mash не соответствует действительности, рассказали NEWS.ru в пресс-службе интернет-магазина. Отмечается, что Wildberries давно и успешно взаимодействует с представителями правообладательных и контролирирующих органов для защиты интеллектуальных прав предпринимателей, проводит совместные проверки и контрольные закупки для пресечения злоупотреблений в сфере интернет-торговли.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на Wildberries завели административное дело за продажу неоригинальной продукции бренда Adidas. Отмечалось, что полицейские отправили товар на экспертизу, которая показала, что это копия с незаконно нанесенным товарным знаком.

К нашему большому сожалению, телеграм-канал Mash опубликовал ложную информацию в своем размещении: компания не закупает товары под известными брендами у предпринимателей и не перепродает их от Wildberries, — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что на все товары имеются официальные документы.

Если на площадке предпринимаются попытки продаж сомнительной продукции, то они быстро пресекаются, в том числе благодаря совместным мероприятиям с правоохранительными органами, а также общей информационной базе продавцов контрафакта, сервисам Цифровой Арбитраж, сотрудничеству с Росаккредитацией и Роскачеством, — отметили в пресс-службе.

Ранее продавцы Wildberries cтолкнулись с проблемами в работе с новой системой расчетов с площадкой. В конце лета компания запустила новый финтех-сервис. В результате продавцы не могли вывести свои деньги, а часть средств задерживалась маркетплейсом без объяснения причин.