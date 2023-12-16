В ВСУ раскрыли, как российская армия обманывает украинскую ПВО Спикер ВВС Украины Игнат: Россия использует импульсы для обмана ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы (ВС) России используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью каналу NTA. По его словам, так Россия нагружает радары ложными пусками гиперзвуковых ракет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Враг использует как реальные ракеты, так и фальшивые цели. Это то, что называется работой средствами РЭБ противника, они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели, похожи на «Кинжал» по параметрам полета. То есть по скорости и так далее, — сказал он.

Ранее СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Киевской области. Власти региона объяснили происходящее работой средств ПВО. В частности, мэр украинской столицы Виталий Кличко пояснил, что взрывы прозвучали в Подольском районе Киева.

14 декабря ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщил о мощном взрыве в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. Военкор Юрий Котенок отметил, что, по предварительной информации, там был нанесен ракетный удар. По его словам, также взрыв прогремел в районе военного аэродрома Староконстантинов.

До этого украинские средства массовой информации писали, что в окрестностях Харькова раздался взрыв. В регионе были включены сирены воздушной тревоги. Серия взрывов также прогремела в Хмельницкой области, власти объяснили это работой средств противовоздушной обороны.