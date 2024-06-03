В ВС РФ придумали дрононосцы — спасибо за них мы скажем советским инженерам

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Удары по коммуникациям противника всегда были очень эффективным видом боевых действий, позволяя наносить врагу серьезный урон еще до того, как он вступал в бой. СВО не стала исключением, вот почему мечтой всех дроноводов была возможность поражать цели как можно дальше от линии боевого соприкосновения.

Первый опыт

Если на передовой солдаты постоянно готовы к любой неожиданности, то за несколько десятков километров от линии фронта царит совсем другая атмосфера. Даже у самых опытных бойцов появляется чувство безопасности, чем и готовы воспользоваться дроноводы. Правда, есть одна серьезная проблема — не всякий FPV-дрон способен пролететь более десяти километров. Чисто физически он может это сделать, и заряда батарей ему хватит, но чем дальше он находится от оператора, тем более неустойчивой делается связь.

Но решение проблемы было подсмотрено в прошлом. В Советском Союзе в начале тридцатых годов инженером В. С. Вахмистровым был разработан проект воздушного авианосца, состоявшего из бомбардировщика с подвешенными к нему истребителями. Проект получил название «Звено» и позволял, используя самолет-носитель, значительно увеличить дальность полета истребителей.

Вскоре проект был доработан, и истребители должны были выполнять роль бомбардировщиков, точечно поражая цели, что большому бомбардировщику сделать было довольно сложно. Все тридцатые годы проект «Звено» совершенствовался, а вскоре пришлось проверить его в боевых условиях.

В начале Великой Отечественной войны было выполнено несколько вылетов бомбардировщиков ТБ-3 с прикрепленными к ним истребителями И-16. Те, в свою очередь, оснащались двумя бомбами ФАБ-250. Цели находились на территории Румынии, и самостоятельно до них долететь И-16 не могли. Но с помощью самолета-носителя ТБ-3 они смогли разбомбить нефтяные терминалы и стратегически важный мост и впоследствии совершить еще несколько успешных налетов на вражеские объекты.

Несмотря на то что в дальнейшем самолеты «Звена» больше не использовались, к идее воздушного авианосца возвращались не раз во многих странах. Неудивительно, что эту идею решили воскресить и в ходе СВО.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Восстановленный советский боевой истребитель И-16 в воздухе

Новый уровень противостояния

Разумеется, в этот раз никто не собирался подвешивать истребители под бомбардировщики, как в 1941 году. Вместо этого была предложена идея использовать дроны самолетного (и не только) типа как носители FPV-дронов, заодно выступающие ретрансляторами.

Фактически на более современном уровне были переосмыслены идеи Вахмистрова: дрон-матка несет на себе несколько FPV-дронов, что позволяет экономить заряд батарей последних. При достижении нужного рубежа FPV-дроны отстыковываются от дрона-матки и уходят к цели, которая может находиться за десятки километров от линии фронта. Связь оператора с дронами при этом потеряна не будет, так как дрон-матка ретранслирует сигнал на большое расстояние.

Есть у этого решения и еще один плюс: в случае если цель не будет обнаружена, то дрон-матка вернется на базу, не израсходовав FPV-дроны, которые летают исключительно в один конец. И пусть FPV-дроны всего лишь недорогие «расходники», лишний раз ими разбрасываться не стоит.

Таким образом, зона эффективного действия дронов значительно увеличивается. Дрон-матка может находиться в воздухе несколько часов и залетать за линию фронта на полторы сотни километров и более. В глубине территории противника значительно меньше средств РЭБ, что снижает риск для дрона-матки и FPV-дронов быть заглушенными, также значительно слабее и зенитное противодействие.

Впрочем, ничего нового тут нет, как и в любых конфликтах прошлого, главным было вырваться на оперативный простор. После чего можно начинать громить тылы противника, наносить удары по его коммуникациям и сеять хаос и панику. И если сейчас дроны-матки применяются редко и поодиночке, то в будущем нельзя исключать их массированного использования.

В любом случае в противостоянии дронов уже начался новый виток. Если два года назад использование дронов было скорее эпизодическим, чем постоянным, то теперь в небе появились дрононосцы-ретрансляторы. И это явно не предел в противоборстве боевых роботов.

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