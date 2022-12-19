В воздух поднялся еще один модернизированный Ту-160М

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще один стратегический ракетоносец Ту-160 поднялся в воздух после модернизации, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация. Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолётных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования.

В декабре 2022 года совершил первый полёт очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО «Туполев», — сообщили в ОАК.

Ту-160 имеет запас хода 12 тысяч километров, может запускать ракеты с ядерной боеголовкой и противокорабельные ракеты. У самолёта широкий спектр задач: от ядерных атак до патрулирования. Кроме того, Ту-160 могут оборудовать гиперзвуковым оружием.

7 апреля президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейского 121-му тяжёлому бомбардировочному авиаполку, оснащённому самолётами Ту-160 и Ту-95МС. Он был сформирован в годы Великой Отечественной войны, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, в 2020 году отметил 80-летний юбилей. В настоящее время дислоцируется на авиабазе ВКС России у города Энгельс Саратовской области.