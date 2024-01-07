В ВОЗ сообщили, какую роль для организации играет Россия после начала СВО Представитель ВОЗ Вуйнович: РФ принимает участие во всех решениях организации

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Мелита Вуйнович

Россия, как и прежде, принимает участие во всех решениях Всемирной организации здравоохранения, сообщила ТАСС представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. По ее словам, политическая обстановка в мире, на Украине или Ближнем Востоке не повлияла на взаимодействие Москвы и организации. Кроме того, напомнила Вуйнович, Россия является одним из учредителей ВОЗ.

Делегации высокого уровня участвуют во всех обсуждениях на политическом, стратегическом уровне. Когда я говорю о политическом уровне, я имею в виду политику здравоохранения. <...> Россия на международном уровне абсолютно везде участвует во всех решениях, которые принимает Всемирная организация здравоохранения, — уточнила Вуйнович.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал всех снова использовать маски из-за увеличения числа заболеваний COVID-19. Он также посоветовал сдавать тесты и делать прививки для профилактики болезни.

По данным ВОЗ, рост числа случаев заболевания коронавирусом достиг 52% по миру за 28 дней: зафиксированы 850 тысяч случаев заражения. Умерли три человека, 188 тысяч госпитализированы, более 1,6 тысячи помещены в отделение интенсивной терапии. При этом больше всего зараженных — в России (свыше 279 тысяч).