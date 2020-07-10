В ВОЗ допустили возвращение в России ограничений из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/40a7025c-c24c-11ea-9057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович считает вероятным то, что несоблюдение гражданами правил социального дистанцирование приведёт к повторному введению ограничительных мер для недопущения распространения коронавируса.

Она подчеркнула, что такая вероятность сохранится вплоть до появления в мире вакцины от коронавируса или препаратов для его лечения. Вуйнович призвала быть готовыми к введению ограничений, как это уже случилось в ряде стран, передаёт РИА Новости.

Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет. <...> Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус ещё больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький, — сказала представитель ВОЗ.

По состоянию на 9 июля общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 707 301. За время пандемии от коронавируса вылечились 481 316 жителей России, скончались от инфекции 10 843 человека, в Москве умерли 4087 человек. В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что все клинические испытания вакцин от COVID-19 на добровольцах, проводящиеся сейчас в РФ, проходят в штатном режиме, писал NEWS.ru.