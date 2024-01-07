В ВОЗ дали оценку ситуации с микоплазменной инфекцией в России ВОЗ: в России ситуация с микоплазменной инфекцией находится под контролем

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Ситуация с распространением микоплазменной пневмонии в России находится под контролем, значительного роста заболеваний не наблюдается, заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Речи о вспышке не идет, пишет ТАСС.

Буквально еженедельно национальный институт гриппа в Санкт-Петербурге, Роспотребнадзор связываются через всемирную систему, куда сообщается, что было обнаружено и сколько случаев. Так что это все находится под надзором. Мы сейчас не видим в России какого-то значительного роста, который бы говорил о какой-то вспышке, — цитирует агентство ее слова.

Специалист напомнила, что в зоне риска перед микоплазменной пневмонией дети и взрослые с уязвимым иммунитетом. При этом такое заболевание не является новым, его патоген знаком. Его пристальным изучением занялись во время и после пандемии коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце 2023 года также обращала внимание, что никакой новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией, в России нет, а происходящие заболевания — отголоски COVID-19.

Ранее Попова рассказала, что первый случай микоплазменной инфекции в РФ был выявлен еще в конце сентября. По ее словам, к середине ноября инфекция прекратила распространяться. Глава Минздрава Михаил Мурашко также подчеркивал, что инфекция абсолютно управляемая, в стране достаточно препаратов для ее лечения.

Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко пояснял, что главными симптомами микоплазменной инфекции, которая вызывает пневмонию, являются повышенная температура и слабость. По его словам, эта инфекция проявляется каждый сезон, ее течение обычно проходит легко, некоторые переносят болезнь на ногах, особенно дети.