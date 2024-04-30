В восьми регионах России ввели частичный запрет на продажу алкоголя В Подмосковье и еще семи регионах ввели частичный запрет на продажу алкоголя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Московской, Тюменской, Свердловской областях и еще пяти регионах России ввели частичный запрет на продажу алкоголя, передает Telegram-канал Mash. Также в список вошли Омская, Курганская, Самарская области, Чебоксары и Пермский край. Запрет затронет и столицу.

По данным канала, соответствующие ограничения в Пермском крае введут с 1 по 9 мая, пиво, водку, вино и другой алкоголь можно будет выпить только в кафе и ресторанах. В Чебоксарах ничего спиртного нельзя купить 1 мая с 09:00 до 13:00, 8 мая с 10:00 до 12:00, а также за два часа до, во время и через час после парада.

Наиболее жесткие ограничения в Тюменской области, там запрет продлится до 12 мая. В остальных регионах алкоголь не продадут только вблизи мест проведения праздника. В столице, по информации канала, ограничения действуют во время генеральных репетиций — с 22:00 4 мая до 13:00 5 мая. Также на время парада с 22:00 8 мая и до 14:00 9 мая. Отмечается, что запрет коснется не только магазинов, но и общепита.

Ранее от проведения парада и праздничных салютов на 9 Мая отказались в Саратовской области, Крыму, Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской и Курской областях, а также в Севастополе. Акция «Бессмертный полк» там пройдет в онлайн-формате, как и в Коми, Чите, Забайкальском крае и Нижегородской области.