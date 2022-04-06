В Крыму на побережье обнаружили нечто похожее на корабельную якорную мину

На западном побережье Крыма обнаружена предположительно корабельная якорная мина, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС России.

В Центре общественных связей ФСБ ранее сообщили об угрозе дрейфа мин, установленных украинскими военными в Чёрном море. Как отметили в службе, в Конвенции о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин прописано, что запрещается размещать закреплённые на якорях автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины.

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что власти на Украине пытаются переложить вину за создание минной опасности в Чёрном море на Россию. Он отметил, что Киев выдаёт устаревшие якорные мины украинских военно-морских сил, обнаруженные в проливе Босфор и у побережья Румынии, за российские. По словам генерала, Россия не применяла и не планирует применять морское минное оружие и строго и неукоснительно реализует весь комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей.

Позднее, Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении уже не первой мины в Чёрном море недалеко от острова Кефкен. На сайте турецкого ведомства сообщается, что к решению проблемы были привлечены подводные команды ВМС Турции.