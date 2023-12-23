Потребителям в США предрекли проблемы из-за новых санкций против России ВАРПЭ: запрет импорта рыбной продукции из России ударит по потребителям в США

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Введение Минфином США запрета на импорт рыбной продукции, выловленной в России и переработанной в третьих странах, отразится прежде всего на американских потребителях, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, которые приводит «Коммерсант», это решение окажется болезненным для американского рынка.

Импорт минтая из России в США постепенно иссякал, начиная с 2014 года. На американский рынок горбуши российские рыбаки и прежде не стремились. Так что болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки, — пояснил Зверев.

По его словам, в США уже возникла острая «крабовая недостаточность» после запретов 2022 года. Тогда ограничения привели к росту цен на крабов в ритейле и HoReCa в самих США, при этом за последние 10 лет вылов трески в Штатах снизился вдвое, баланс поддерживался в том числе импортом, отметил Зверев.

Минфин США накануне запретил импорт российских лосося, трески, минтая и краба. Рестрикции распространяются и на другие морепродукты, полностью или частично произведенных в России или выловленных в водах российской юрисдикции.

Кроме прочего, президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому вводятся ограничения в отношении ряда финансовых институтов. Речь идет о структурах, «осуществляющих транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ». Этим решением Вашингтон рассчитывает затруднить использование военно-промышленной базы для России.