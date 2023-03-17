Сервисы «Уралсиба» заработали после DDoS-атаки В «Уралсибе» восстановили доступ к сервисам после DDoS-атаки

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Работа сервисов банка «Уралсиб» полностью восстановлена, сообщила NEWS.ru руководитель службы по связям с общественностью Ирина Волина. По ее словам, банк подвергся DDoS-атаке.

Сервисы восстановлены, — сказала Волина.

В банке ранее отметили, что сервисы «Уралсиба», в том числе сайт и мобильное приложение, третий день подвергаются DDoS-атаке хакеров. Волина отметила, что средства клиентов находятся в полной безопасности.

В пятницу, 17 марта, стало известно, что мобильные приложения банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб» пропали из Google Play. Ранее США ввели против этих банков санкции. Также стало известно, что пользователи банка «Уралсиб» (входит в топ-30 по объемам активов в РФ) массово жалуются на проблемы с работой приложения и сайта.

Главный разработчик сайта Кремля Артем Геллер ранее рассказал, что удаление приложений банков из App Store и Google Play прежде всего касается владельцев iPhone, которым следует сохранить их на своих устройствах, а пользователи Android смогут скачать их на сайтах банков. Также для доступа к онлайн-банку можно использовать их мобильные или веб-версии, что так же безопасно, отметил IT-эксперт. Многие компании выпускают приложения в App Store под новыми названиями, поэтому можно немного подождать.