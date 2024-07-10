В России появился каталог отечественных комплектующих для авиасистем «Беспилотные авиационные системы» представили каталог российских комплектующих

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алесь Логинов

Центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ имени Н. Э. Баумана разработал единый каталог отечественных комплектующих для авиационных систем, об этом рассказал директор центра Алесь Логинов. По его словам, на сегодняшний день в нем представлены более 150 различных позиций, передает корреспондент NEWS.ru.

На сегодняшний момент мы такой каталог сделали, уже более 120, даже 150 различных комплектующих есть. Помимо того, что мы собираем всю отечественную комплектацию в специальный реестр, делаем список, оценку того, сколько это стоит и из чего состоит, оценку уровня локализации комплектующих, еще отдельно проводим тестирование, — заявил Логинов.

Он добавил, что в рамках этой работы было создано подведомственное предприятие, которое занимается серийным производством беспилотных авиационных систем. Каталог позволяет делать выборку по различным системам, таким как cиловые установки, наземное оборудование и БРЭО.

Пока открыть доступ к такому каталогу мы не можем, но в рабочем порядке, если к нам обращается конечный потребитель, любую компонентную базу российского [производства] из нашего каталога мы предоставляем, — отметил глава центра.

Он подчеркнул, что сегодня Россия способна производить полностью из отечественных комплектующих простые продукты, такие как FPV-дроны. Самолеты и более сложные системы выпускаются с точки зрения полетных контроллеров, регуляторов, схемотехники, плат, однако с точки зрения ЭКБ — пока нет.

Ранее член правления Корпорации МСП Никита Банцекин заявил, что одной из главных проблем для отечественных производителей комплектующих остается нехватка кадров. По его словам, особенно остро это ощущают малый и средний бизнес.