Люксовый вагон губернатора Тюменской области решили продать

https://static.news.ru/photo/c03ee810-3f9a-11eb-a0a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: torgi.gov.ru

Правительство Тюменской области решило продать на аукционе люксовый вагон-салон. Он должен был использоваться для нужд губернатора, однако в конечном итоге оказался ненужным.

Ранее аукцион на продажу ВИП-вагона за 24,8 млн рублей проводился в ноябре департаментом имущественных отношений Тюменской области. Однако не было подано ни одной заявки.

Изначально вагон был предназначен для работы в качестве передвижного штаба во время ЧС и для транспортировки официальных делегаций. Внутри он оснащён служебным и гостевым купе, а также купе референта, салоном со столом и стульями для заседаний, радиотелефонами, Wi-Fi- блоком, диваном и акустической системой с сабвуфером. Кроме того, имеется кухня, рабочий кабинет и душ.

С начала лета шли переговоры об условиях передачи ВИП-вагона железным дорогам. Однако в конечном итоге его было решено пустить с молотка, сообщает Lenta.ru.

Ранее в Грузии, как писал NEWS.ru, движимым памятником культурного наследия признали личный железнодорожный вагон-салон советского лидера Иосифа Сталина.