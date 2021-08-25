В Тюмени у дома подозреваемого в убийстве девочки собралась толпа

Жители Тюмени собрались у дома предполагаемого убийцы восьмилетней девочки. Видео с места событий опубликовал LIFE.
Как
Как отмечается, следователи опросили местных жителей и загрузили вещи из квартиры подозреваемого в автомобиль для проведения дальнейшего расследования.
Ранее сообщалось, что убийца девочки мог служить в полиции. По некоторым данным, во время обыска у него нашли провод, похожий на тот, которым была связана погибшая девочка. По сведениям СМИ, мужчина мог служить в спецназе.
Расчленённое тело Анастасии нашли 19 августа в пакете в Тюмени. Девочка пропала 30 июня. Руки убитой были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем.