В Турции резко вырос спрос на лекарства среди российских туристов

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

В Турции резко вырос спрос на лекарства среди туристов из России, сообщает INFOX.ru со ссылкой на турецкие СМИ. В прошлом году россияне также ездили в эту страну за медпрепаратами, но после введения санкций спрос существенно вырос. Чаще всего россияне покупают болеутоляющие средства, антидепрессанты, лекарства для диабетиков и контактные линзы, так как российские аналоги значительно подорожали.

Некоторые предприимчивые туристы за счет этого зарабатывают: они отправляются на отдых и принимают заказы от других россиян через соцсети, привозят им лекарства за небольшую комиссию, — пишет издание.

Глава Министерства инвестиций, промышленности и науки (МИИ) Московской области Екатерина Зиновьева ранее сообщила, что в подмосковной особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» наладят производство лекарственных средств, многие из которых не имеют аналогов в России. Она отметила, что в рамках импортозамещения будут налажены разработка и серийное производство жидких и твердых форм лекарственных средств. Они будут применяться для лечения гематологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, а также заболеваний нервной системы. Объем инвестиций, вложенных в проект, оценивается более чем в 1 млрд рублей. Благодаря новому производству будет трудоустроено более 70 жителей региона.