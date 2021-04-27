В TikTok нашли фейки о российских войсках в Донбассе

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) проверит информацию о появлении в социальной сети TikTok информации о действиях российских военнослужащих на украинской территории. В ведомстве такие видеоролики назвали фейковыми, передаёт ТАСС. Жалоба поступила от Лиги безопасного интернета.
По словам директора Лиги Екатерины Мизулиной, в соцсети
Роскомнадзор изучает факты, изложенные в письме Лиги безопасного интернета. В случае выявления признаков недостоверной информации РКН обратится в Генпрокуратуру для принятия решения о блокировке фейков, — заявили в пресс-службе ведомства.
Вместе с тем по закону с требованием о принятии мер по ограничению доступа к распространяющим фейки интернет-ресурсам должны обращаться органы прокуратуры. В отношении TikTok таких требований пока не было, уточнили в Роскомнадзоре.
В ведомстве добавили, что в 2020 году было удалено или заблокировано 1,8 тысячи материалов, информацию в которых сочли недостоверной. С начала 2021 года таких случаев было уже 406.
Ранее стало известно, что в начале апреля TikTok обошёл по времени пользования российскую социальную сеть «ВКонтакте». Эксперты объяснили это тем, что сервис коротких видеороликов заменил пользователям телевизор, а долгое время находиться в обычных соцсетях гораздо труднее.