В TikTok нашли фейки о российских войсках в Донбассе

https://static.news.ru/photo/623c0440-a800-11eb-89cc-96000091f725_660.jpg Фото: SheldonCooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) проверит информацию о появлении в социальной сети TikTok информации о действиях российских военнослужащих на украинской территории. В ведомстве такие видеоролики назвали фейковыми, передаёт ТАСС. Жалоба поступила от Лиги безопасного интернета.

По словам директора Лиги Екатерины Мизулиной, в соцсети обнаружено 546 публикаций на эту тему, многие из которых — идентичные. Видеоролики рассказывают не только об участии военных из России «в некой военной операции на территории Донецкой Народной Республики», но и имеют утверждения об эвакуации жителей столицы РФ, а также о «повсеместном нанесении трафаретов со схемами эвакуации в жилых кварталах города Москвы».

Роскомнадзор изучает факты, изложенные в письме Лиги безопасного интернета. В случае выявления признаков недостоверной информации РКН обратится в Генпрокуратуру для принятия решения о блокировке фейков, — заявили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем по закону с требованием о принятии мер по ограничению доступа к распространяющим фейки интернет-ресурсам должны обращаться органы прокуратуры. В отношении TikTok таких требований пока не было, уточнили в Роскомнадзоре.

В ведомстве добавили, что в 2020 году было удалено или заблокировано 1,8 тысячи материалов, информацию в которых сочли недостоверной. С начала 2021 года таких случаев было уже 406.

Ранее стало известно, что в начале апреля TikTok обошёл по времени пользования российскую социальную сеть «ВКонтакте». Эксперты объяснили это тем, что сервис коротких видеороликов заменил пользователям телевизор, а долгое время находиться в обычных соцсетях гораздо труднее.