В Тихом океане завершились масштабные российские учения

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Тихоокеанский флот ВМФ России

В Тихом океане завершились очередные учения группировки сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. Военные отрабатывали практические действия, в целом более 300 боевых упражнений, сообщили в Минобороны РФ.

В учении были задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения флота, а также порядка 20 летательных аппаратов, — отметили в Минобороны.

170 из произведенных маневров прошли с применением оружия, добавили в ведомстве. Удары наносились высокоточным оружием морского базирования. Моряки смогли отработать весь алгоритм, из учений исключили только фактические пуски крылатых ракет.

Среди прочих заданий корабли усовершенствовали организацию ПВО, они выполнили артиллерийские стрельбы. Суда сопровождались противолодочными самолетами и истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ.

Масштабные маневры проводились с 3 по 10 июня. Руководил учениями командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Ранее в Минобороны России рассказали, что в Балтийском море, а также на полигонах боевой подготовки в Калининградской области начались плановые военные учения. В ведомстве уточнили, что в ходе мероприятий военные задействуют около 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Кроме того, к учениям привлечены более 40 самолетов и вертолетов.