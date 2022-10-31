В течение недели европейскую Россию захватят морозы Вильфанд: европейскую часть России ожидают легкие морозы в течение недели

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В течеие наступающей рабочей недели температура до минус 5 градусов ночью и около 0 градусов днем ожидает Московскую, Архангельскую, Орловскую области и большинство других регионов европейской части страны. Такую однородно холодную погоду обусловят северные воздушные массы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Легкие морозы ожидают большую часть европейской территории России. Перемещение холодных воздушных масс создаст примерно однородный режим погоды от Архангельска до севера Ростовской области. В Москве и области прогнозируется ночью 0 — минус 5 градусов, днем — 0-5 градусов тепла в течение рабочих дней. Примерно такая же температура ожидает остальные регионы, — сообщил метеоролог.

При этом в Санкт-Петербурге ночи ожидаются примерно на два градуса теплее, чем в других регионах европейской России. Это обусловлено сглаживающим эффектом Балтийского моря.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов заявил, что температура воздуха предстоящей зимой может подниматься до аномально высоких температур. Подобное может случиться под влиянием тренда на глобальное потепление. В качестве примера необычной зимы, обусловленной глобальным потеплением, он привел в пример зиму без снега в Москве и Подмосковье два-три года назад.

Одновременно с этим он подчеркнул, что если теплое течение Гольфстрим кардинальным образом изменит направление в Северной Атлантике, в отдельных регионах может случиться похолодание на 15–20 градусов. Климатолог полагает, что тенденции могут дополнять друг друга.