В СВО наступил перелом: мобилизация по-украински все показала Проиграла ли украинская армия в психологическом противостоянии?

Фото: Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Территориальный орган комплектации и социальной поддержки Украины

Почти каждый день появляются новые ролики о насильственной мобилизации в украинских городах и селах. Двое-трое в камуфляже гоняются за своей жертвой, виснут на ней, заламывают руки. Иногда получают отпор. Ничего подобного мы не видели прежде. Ничего подобного не было никогда и на территории единого в недавнем прошлом государства. Это настоящая охота за людьми, и это с трудом укладывается в сознании.

Но оказывается и это не предел. Недавно стало известно, что под Херсоном украинские солдаты расстреливали своих за то, что те не умеют воевать и слабо мотивированны. Решившие дезертировать 23 военнослужащих терробороны были уничтожены. С целью сокрытия преступления они были внесены в списки пропавших без вести.

Чужие люди

С начала так называемого контрнаступа ВСУ потеряли, по словам Владимира Путина, 71 тысячу человек.

«Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди», — сказал президент.

Я уверен, что многие из нас сочувствуют этим «бегунам» от мобилизации. И тем, кто сдаётся в плен. Эти случаи участились с начала лета. Иногда прекращают боевые действия целые подразделения. Ну, не хотят они идти на верную гибель. Ради чего и ради кого?

Статистику потерь не утаишь. К тому же свежемобилизованные воины Украины в значительной степени состоят из людей старшего поколения. Многие из них проходили срочную службу, когда не было промывания мозгов антироссийской пропагандой. Кое-кто даже успел послужить в советской армии и помнит, что такое межнациональная дружба. Эти «старые» военнослужащие вносят определенный диссонанс в умы и настроения молодого поколения.

Радиоперехваты и допросы перебежчиков свидетельствуют о том, что главными мотивами прекратить сопротивление и сдаться в плен являются слабая подготовка, предательство командиров, осведомленность о потерях личного состава, личное участие в так называемых мясных штурмах, а зачастую невыносимые условия и даже голод.

Таким образом, убежденные и прилично подготовленные похоже заканчиваются.

Фото: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Территориальный орган комплектации и социальной поддержки Украины

Выжить любой ценой

Конечно, рано еще говорить об окончательном ментальном сломе, который обычно предшествует капитуляции. Официальный Киев еще пытается возлагать надежды на ракеты ATACMS, GMLRS или самолеты F16, но людям на передовой нет дела до высоких материй. Выжить любой ценой — вот личная стратегия.

Между тем истощение запасов украинской армии уже довело предельный возраст мобилизации до 60 лет. Теперь же министр обороны Украины Рустем Умеров предлагает Верховной раде рассмотреть вопрос о понижении возрастной планки призыва до 16 лет.

Мол, работать с 16 — нормально, чего же не повоевать с этого возраста. Ничего не напоминает? Ну, конечно, в нацистской Германии в августе 1944 года был издан указ, согласно которому мужчины от 16 до 60 могли быть призваны на военную службу.

С июля полным ходом идет пополнение рядов ВСУ женщинами. Подлежат призыву и все те, кто имел отсрочку либо освобождение от службы по целому ряду заболеваний. Наконец, само понятие «ограниченно годен» стало вызывать раздражение Рады, и она потребовала вымарать из закона это понятие вообще.

На этом фоне весьма красноречиво прозвучали слова президента Путина о том, что за последние шесть-семь месяцев подписали контракты на службу в Вооруженных силах РФ и добровольческих подразделениях 300 тысяч человек.

Это убедительное свидетельство психологического перелома, который происходит на наших глазах в глобальном конфликте. И если перелом на фронтах пока не столь очевиден, то в духовном плане, в моральном противостоянии мы одерживаем верх. И это хороший знак.

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