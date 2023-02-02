В суде сочли преждевременным вопрос о явке на заседание Лаврова и Небензи

Тимирязевский суд Москвы счел преждевременным вопрос о требовании явиться на заседание главе МИД России Сергею Лаврову, постпреду РФ в ООН Василию Небензе и представителю Минобороны Игорю Конашенкову, сообщила пресс-служба судебной инстанции на сайте. Представители суда заявила о неверной трактовки информации в СМИ о том, что российские высокопоставленные чиновники должны прийти на слушания по делу автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова.

Средства массовой информации неправильно трактуют положения норм уголовно-процессуального законодательства о том, что суд вызвал для допроса в качестве свидетелей С. Лаврова, В. Небензи и И. Конашенкова.Ходатайств о допросе вышеуказанных лиц в качестве дополнительных свидетелей по делу Иванова защита не заявляла. Вопрос об их допросе судом не разрешался, — указано в сообщении.

Ранее 2 февраля адвокат Иванова Мария Эйсмонт сообщила, что Лаврову, Небензе и Конашенкову были направлены повестки в суд по делу ее подзащитного. Однако пресс-служба тогда также отметила, что судебная инстанция тем самым только выполнила свои обязательства для осуществления процессуального хода дела. Однако явку высокопоставленных российских чиновников должна обеспечить сторона защиты.

21 июля Пресненский районный суд Москвы оставил автора Telegram-канала «Протестный МГУ» в СИЗО до 2 сентября 2022 года. Затем срок пребывания Иванова в СИЗО продлевался до февраля 2023 года. Молодому человеку предъявлено обвинение в фейках про Вооруженные силы России по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ.