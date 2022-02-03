В суд поступило новое уголовное дело в отношении Навального

Против российского оппозиционера Алексея Навального, которого включили в список «физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» Росфинмониторинга, поступило новое уголовное дело. В Лефортовском Московском суде сообщили, что он обвиняется в рамках дела о мошенничестве и неуважении к суду, передаёт РИА Новости.

Уголовное дело зарегистрировано, дата начала его рассмотрения пока не назначена, — заявили в суде.

Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. Следствие полагает, что оппозиционер незаконно присвоил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Второе дело связано с оскорблением судьи Веры Акимовой, вынесшей приговор Навальному за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, в ходе которого его оштрафовали на сумму 850 тысяч рублей.

Оба эпизода расследовали отдельно, но перед подачей иска по обоим делам было принято решение объединить их в одно.

Ранее Навальный в интервью журналу Time призвал западные страны, в том числе США, ввести жёсткие санкции в отношении окружения президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что вводить ограничения против «каких-то полковников» нецелесообразно, так как у них «и денег за границей нет».

На данный момент Навальный отбывает срок заключения во Владимирской области в исправительной колонии № 2. Решением столичного Симоновского суда 2 февраля 2021 года было принято постановление об отмене блогеру условного срока по делу компании «Ив Роше» и замене его на 3,5 года колонии общего режима.