Российские разработчики научились определять, откуда запущен дрон Директор «Ступора» Кустарев: мы можем узнать, где находится оператор БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Созданный компанией «Ступор» новый комплекс борьбы с беспилотниками позволяет определить, откуда был запущен БПЛА, рассказал в интервью NEWS.ru директор по развитию компании Владислав Кустарев. По его словам, реализовать такую возможность позволила заложенная в некоторых дронах программа автоматического возвращения домой в случае потери связи с оператором.

У коммерческих беспилотников в прошивке «зашиты» две программы на случай потери связи с оператором: по первой он летит домой, если у него есть навигация. <...> То есть мы прерываем его связь с оператором, создаем вокруг него некий «белый шум». <...> Тогда он может улететь обратно, и мы узнаем, откуда он запускался, — сказал собеседник NEWS.ru.

Однако Кустарев признал, что сегодня технологии усовершенствовались и озвученный им способ может не сработать. В таком случае, объяснил он, дрону просто не позволяют долететь до цели: для этого разные комплексы одновременно отправляют дрону разные координаты, тот теряет заряд аккумулятора и просто садится на землю.

Ранее Кустарев назвал особенности комплекса защиты от БПЛА «Ступор». По его словам, разработка включает программную часть, а также аппаратную часть, в которую входит радиолокационная станция, радиочастотный сканер и оптическая станция распознавания дронов. Для борьбы с дронами используется аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат.