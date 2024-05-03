«В стиле «Безумного Макса»: появились кадры модернизированной техники ВС РФ Появились кадры модернизированного грузовика ВС РФ в стиле «Безумного Макса»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Фото модернизированного грузовика Вооруженных сил России в представлении ИИ

Фото модернизированного грузовика Вооруженных сил России распространилось в Сети. Снимок опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха». Где именно его сделали, не уточняется. Отмечается, что на автомобиль установлена защита от беспилотников.

На опубликованной в Сети фотографии можно увидеть, что на машине с символом V закреплено защитное покрытие, в том числе для колес. Над кабиной видна сетка, а перед решеткой радиатора установлена похожая на ковш металлическая конструкция с цепями.

Ранее на видео попал российский «царь-поезд» в Донецкой Народной Республике. Как сообщал Telegram-канал «Военный осведомитель», он был создан несколько месяцев назад в качестве баррикады на случай возможного прорыва украинских войск на Донецком направлении.

Тем временем в Москве на Поклонной горе проходит выставка трофейной техники Вооруженных сил Украины. На ней в том числе представлены подбитые американские танки Abrams и немецкие Leopard. Из представленной экспозиции можно увидеть, что украинская армия воюет в основном техникой, собранной союзниками по всему миру, в то время как собственных боевых машин у нее практически нет.

В то же время в России кратно нарастили производство артиллерии и реактивных систем залпового огня. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, в прошлом году по сравнению с 2022-м объемы выпуска самоходных артустановок выросли в 10 раз, буксируемых орудий — в 14 раз, минометов — в 20 раз, РСЗО — в два раза, выпуск боеприпасов для танков и боевых машин — почти в девять раз.