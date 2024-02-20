На Западе сделали неожиданный вывод о Путине Foreign Policy: Путин укрепил свои позиции на фоне разногласий Запада по Украине

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин укрепил свои позиции на фоне противоречий на Западе, считает профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан, свое мнение он высказал в беседе с изданием Foreign Policy. По его словам, у Запада нет единого мнения о продолжении конфликта на Украине и условиях мира. Такая ситуация сложилась из-за военного провала Украины в 2023 году, добавил эксперт.

Разногласия остро ощущаются внутри США, между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, между Западной и Восточной Европой, а также внутри Центральной Европы. <...> Они контрастируют с очевидным единством в России, — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с позицией Армении по украинскому вопросу. У двух государств диаметрально противоположные точки зрения, и Еревану хорошо известна позиция Москвы. По его словам, российское государство продолжит настойчиво объяснять свою правоту.

До этого сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков выразил мнение, что любое руководство США будет продолжать поддерживать Киев. По его мнению, в Вашингтоне считают, что Штатам выгоден конфликт России и Украины. Тем временем в американском сенате представили законопроект, предполагающий выделение $60 млрд помощи Киеву, который поддержал президент страны Джо Байден, однако спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что документ обречен на провал.