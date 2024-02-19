В США раскрыли, сможет ли Россия продолжить СВО BI: у России есть все инструменты для продолжения СВО на Украине

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Россия обладает необходимым потенциалом для продолжения спецоперации на Украине, а ее экономика продемонстрировала стойкость в условиях глобальных санкций, заявил глобальный макростратег и эксперт по России Хасан Малик в беседе с Business Insider. По его словам, украинская сторона не смогла достичь нужных результатов в вопросе ударов по ключевым объектам России.

Как пояснил эксперт, российская экономика не пострадала, потому что кризис фактически не достигает российских границ. Помимо этого, ВСУ не смогли нарушить работу оборонных предприятий России и нанести существенный ущерб ключевой инфраструктуре РФ, а в сфере товаров в условиях ограничений Москва смогла найти решение.

Спрос стимулирует отрасли, производящие эти товары, особенно внутри страны, поскольку импорт в Россию ограничен из-за санкций, — пояснил специалист.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник, рассуждая о ближайшем будущем Киева, констатировал, что гарантии безопасности, предоставленные Украине правительствами Франции и Германии, имеют низкую ценность и подразумевают лишь консультации между державами. По мнению эксперта, украинцам не стоит надеяться на данное соглашение.