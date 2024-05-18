В США назвали причины провала изоляции России Bloomberg: изоляция России провалилась из-за отношений Москвы с восемью странами

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА «Новости»

Владимир Путин осмотрел выставочные стенды, представленные на российско-китайском ЭКСПО

США вместе с коалицией стран G7 обрушили на Россию беспрецедентные санкции, заморозили ее многомиллиардные активы и добились ордера МУС на арест президента Владимира Путина из-за ситуации на Украине, однако эти действия не смогли убрать Россию с мировой арены, пишет Bloomberg. Причиной этому агентство называет союзнические отношения Москвы с восемью государствами. В качество главного торгового партнера России агентство выделяет Китай, который является «спасательным кругом» в условиях санкций.

Китай стал спасательным кругом для Москвы в дипломатическом и экономическом вопросах. Россия покупает электронику, промышленное оборудование и автомобили и одновременно продает азиатскому соседу нефть и газ, — говорится в статье.

Партнерами России, помешавших изолировать страну, Bloomberg называет Саудовскую Аравию, Турцию, Венгрию, Иран, Южную Африку, Индию и Бразилию. Каждая из этих стран имеет прочные торгово-экономические и взаимовыгодные связи с Россией.

[Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган отказался присоединиться к санкциям против РФ, которая поставляет газ в больших объемах, а также строит первую в Турции атомную электростанцию. Туризм и сельское хозяйство Турции сильно зависят от российского рынка, —следует из материала.

Ранее посол РФ В США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон, высказывая угрозы в адрес российской нефтегазовой отрасли, включая «Арктик СПГ 2», занимается «банальным торгашеством». Посол пояснил, что они стремятся подсадить своих союзников и страны Глобального Юга на собственное, куда более дорогое топливо.