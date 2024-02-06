Минюст расширил реестр нежелательных организаций Минюст признал нежелательными три организации с Украины, из Японии и Швейцарии

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На территории России нежелательной организацией признано швейцарское объединение профсоюзов сотрудников промышленности IndustriALL, сообщается на сайте Министерство юстиции РФ. В перечень также попали организации с Украины и из Японии.

Помимо IndustriALL в список нежелательных организаций включены японский «Союз за возвращение Северных территорий», а также украинский «Крымско-татарский ресурсный центр». Уточняется, что деятельность швейцарской организации признана нежелательной 17 января, украинской — 16 января, а японской — 23 января.

Как ранее сообщалось, бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) включен в РФ в перечень экстремистов и террористов. Экс-дипломат агрессивно высказывался в адрес России и призывал убивать россиян.

Также стало известно, что 5 февраля Росфинмониторинг включил бывшего представителя территориальной обороны Украины Сару Эштон-Чирилло в перечень экстремистов и террористов. Кроме того, в списке оказался журналист Washington Examiner Том Роган, который призывал в 2018 году уничтожить Крымский мост.