Глава СПЧ: в РФ не может возникнуть ситуация с карикатурами Charlie Hebdo

https://static.news.ru/photo/58e82f62-1abc-11eb-9423-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фадеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не может возникнуть ситуация с публикациями в прессе карикатур на религиозные темы. Об этом заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Мне кажется, Россия наиболее продвинута в этом плане, много национальностей, народов, религий, огромный исторический опыт — и Российской империи, и советский огромный опыт, — приводит argumenti.ru слова председателя СПЧ.

Фадеев подчеркнул, что в России подобные проявления не относятся к теме «свободы слова» и не являются частью политической культуры, так как, по мнению правозащитника, россияне «несколько иначе к этому относятся».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России невозможно появление журнала, подобного Charlie Hebdo, публикующего карикатуры на религиозные темы. Представитель Кремля обратил внимание на то, что Россия «отчасти тоже мусульманская страна», в которой проживает до 20 миллионов последователей этой религии.

16 октября выходец из Чечни, имеющий французское гражданство, обезглавил в пригороде Франции учителя Самюэля Пати. Поводом для совершения преступления стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые историк показывал в школе.

В память о Самюэле Пати 21 октября карикатуры из журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, Иисуса Христа и Иегову были спроецированы на одно из зданий во французском Монпелье.

После случившегося президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Жертвами атаки стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей в соборе Нотр-Дам совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник навал «исламским фашизмом», писал NEWS.ru.