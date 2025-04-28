На самом деле, я думаю, что есть основания считать [о гибели Сулеймановой], потому что мы до сих пор ничего не узнали о ее местонахождении. Мы не получили никакого известия от нее. Как предполагают самые близкие друзья, которые общались с ней в последнее время перед исчезновением, она использовала бы любую возможность, чтобы послать весточку, то есть был такой договор. И мы же понимаем, даже если ее ограничили в передвижениях и гаджетах, всегда можно, особенно на протяжении такого времени, было как-то дать знать о себе. Даже если бы она в тюрьме была. Поэтому, к сожалению, есть основания считать, что Седы в живых нет, — сказала Меркачева.