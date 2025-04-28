Пропавшая чеченка Седа Сулейманова могла погибнуть, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. Она объяснила, что девушка не выходит на связь, несмотря на договоренность сообщать о своем местоположении.
На самом деле, я думаю, что есть основания считать [о гибели Сулеймановой], потому что мы до сих пор ничего не узнали о ее местонахождении. Мы не получили никакого известия от нее. Как предполагают самые близкие друзья, которые общались с ней в последнее время перед исчезновением, она использовала бы любую возможность, чтобы послать весточку, то есть был такой договор. И мы же понимаем, даже если ее ограничили в передвижениях и гаджетах, всегда можно, особенно на протяжении такого времени, было как-то дать знать о себе. Даже если бы она в тюрьме была. Поэтому, к сожалению, есть основания считать, что Седы в живых нет, — сказала Меркачева.
Ранее подруга Сулеймановой Елена Патяева заявила, что схваченная и вывезенная к родне чеченка с вероятностью 90% убита. При этом, по словам девушки, спустя полгода надежда на то, что Сулейманова жива, еще есть. Например, отметила Патяева, есть версия, что Седу держат в подвале или на цепи в комнате.