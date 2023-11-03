В СПЧ призвали принять меры из-за застрявших в Шереметьево украинцев Меркачева: паспорта у украинцев в Шереметьево могли забрать для проверки

В ситуации с застрявшими в Шереметьево украинцами необходимо понять, почему именно у них забрали паспорта, отметила в разговоре с NEWS.ru правозащитница, член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, такая практика прописана в законе: документы могут изымать для проверки личности.

Здесь нужно понимать, на каком основании они въезжают и что у них с паспортами. Видно, что у них забрали паспорта для проверки. Что выясняют — не ясно, особенно если это касается мужчин. По закону могут до выяснения обстоятельств, личности, проверки могут задерживать, — объяснила Меркачева.

Согласно международным документам, люди, застрявшие в аэропортах, должны иметь возможность принести себе еду и воду. Правозащитница выразила надежду, что гражданам объяснят ситуацию, чтобы избежать паники.

Я сейчас отправлю запрос от себя, — добавила она.

Ранее стало известно, что в Шереметьево застряли два гражданина Украины, которых не пускают на территорию России. По информации источника, в транзитной зоне они находятся уже два дня. О причинах недопуска в страну им пока что не сообщали.

Ранее МИД РФ сообщил о прекращении действия соглашения о безвизовых поездках между Россией и Украиной. Киев ввел запрет на въезд в страну для граждан РФ без виз еще 1 июля 2022 года.