В СПЧ призвали помочь сбежавшему из Латвии в Москву инвалиду Меркачева: нужно помочь сбежавшему из Латвии инвалиду избежать депортации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Необходимо оказать помощь сбежавшему из Латвии в Москву 83-летнему инвалиду Александру Дмитриеву, чтобы он смог избежать депортации, заявила в разговоре с NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По ее словам, ситуация требует разбирательства.

Если он гражданин Латвии, его могут вполне депортировать обратно. Такая проблема с прибалтийскими странами существует. Определенно, надо разбираться в этой ситуации, и помогать, — заявила Меркачева.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Дмитриеву пригрозили депортацией из-за указанной в его паспорте фамилии. Канал рассказал, что после распада СССР пенсионер остался жить в Латвии, однако из-за проблем со знанием государственного языка ему отказывали в медицинской помощи. У мужчины проблемы со слухом и зрением — он ничего не слышит без слухового аппарата и полностью ослеп на один глаз. Пять лет назад он решил переехать в Москву к сыну Вячеславу, но из-за эпидемии коронавируса планы пришлось перенести.

В итоге гражданин Латвии прибыл в Россию уже после начала СВО. Однако у него возникли проблемы в МФЦ при получении справки для вида на жительство. Там его предупредили о возможной депортации, сославшись на то, что в его паспорте указана фамилия Дмитриевс, а в документах сына значится Дмитриев.

В январе Латвия депортировала из страны 82-летнего Бориса Каткова. В Риге пенсионер был руководителем общественной организации русскоязычных граждан прибалтийской страны, а также представителем Балтийского университета в Калининграде. По решению МВД республики мужчину признали угрозой национальной безопасности и постановили выдворить из страны с бессрочным запретом на возвращение.