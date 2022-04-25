В СПЧ предложили создать организацию по борьбе с информационной войной

Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов в ходе XI Форума безопасного интернета выступил за создание межведомственного органа против информационной войны. По его словам, которые приводит РИА Новости, в информационной войне не должно быть деления между госорганами, которые работают «внутри страны» и «снаружи». Он подчеркнул, что должен быть единый межведомственный орган.

В информационной войне не хватает межведомственного органа, который мог бы принимать решения очень быстро, у которого были бы широкие полномочия и который бы не беспокоился так, как не должны беспокоиться с модерацией, — сказал он.

Ашманов также отметил, что на видеосервисе Rutube долго модерируется контент, потому что есть риск быть заблокированными из-за фейковой информации.

В Rutube говорят, что всё время идут атаки, где могут подсунуть всякие проукраинские ролики, вначале регистрируют хорошие, затем подменяют их, поэтому модерация очень долгая. Это значит, что компанию «душат» юристы, — добавил он.

Опрос, проведённый Всероссийским центром исследования общественного мнения, показал, что подавляющее большинство россиян (90%) считают, что против страны ведётся информационная война в связи с проведением военной операции на Украине. Противоположного мнения придерживаются только 4% респондентов, и ещё 6% затруднились ответить.

4 марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Так, публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях военных предусматривает до 1,5 млн рублей штрафа либо лишение свободы на срок до трёх лет. При их распространении должностными лицами или организованной группой предполагается лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. За фейки, повлёкшие тяжкие последствия, предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал закон жёстким, но оправданным. По его словам, нормативный акт соответствует ситуации, когда против страны развёрнута тотальная информационная война.