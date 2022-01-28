В Союзе армян России отменили показ фильма о коллаборационисте Нжде

В Союзе армян России 28 января не состоялся показ фильма об армянском коллаборационисте Гарегине Нжде, сообщают «Известия». Перед самым началом показа сотрудники прокуратуры зачитали предупреждение о незаконности показа данного фильма, уточняют в издании. Ранее общероссийское движение «Ветераны России» обратилось к генпрокурору страны Игорю Краснову с просьбой проверить Союз армян России за показ фильма о Нжде. Там отметили. что он участвовал в войне «на службе Гитлера против СССР».

Организаторы мероприятия, на котором должен был быть показан данный фильм, отреагировали на предупреждение правоохранительных органов и отказались от показа кинокартины. Зрителей распустили.

Показ фильма был приурочен к 30-летию армянской армии, а анонс этой кинокартины был заранее озвучен Союзом армян России.

Любые попытки оправдать нацистских преступников аморальны и кощунственны по отношению к памяти освободителей, — заявил глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

По его словам, среди этнических армян насчитывается 106 Героев Советского Союза, о которых можно было бы показать фильм.

Ранее NEWS.ru писал, кем был Нжде, осуждённый после Второй мировой войны в Советском Союзе на 25 лет строгого режима. Фигура этого боевика, успевшего даже повоевать в российской императорской армии, давно вызывает горячие споры за границами современной Армении. При этом в самой Армении Нжде — непререкаемый национальный герой, боровшийся исключительно против турецкой агрессии, за интересы армянского национального государства.