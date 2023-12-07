В Совфеде высказались об убийстве Кивы Косачев назвал убийство Кивы актом государственного терроризма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Косачев

Убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье является актом государственного терроризма, который международное сообщество обязано осудить, заявил RT вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев. По его словам, это преступление Украина осуществила «в лице ее спецслужб на территории другого государства».

Если этого не произойдет с западной стороны, то это будет еще одним очевидным проявлением двойных стандартов, а в конечном итоге поощрением государственного терроризма, который мы наблюдаем в этом трагическом инциденте, — подчеркнул Косачев.

Сенатор напомнил, что из открытых источников «уже известно, что это дело рук Главного управления разведки Министерства обороны Украины». При этом бывали ситуации, когда России приписывали подобного рода действия, не приводя никаких свидетельств. Однако в тех случаях Запад пытался поднять волну осуждения Москвы, отметил он.

Военкор Александр Коц обратил внимание, что на территории России совершено убийство с политическим подтекстом, и призвал распутать всю цепочку причастных к этому деянию. Коц считает, что каждое звено должно быть наказано по всей строгости закона. По его словам, убийство Кивы было организовано иностранным государством и исполнено его агентурной сетью.