В Совфеде высказались о требовании ЕС о бесплатных полетах над Сибирью

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в своем Telegram-канале, что постановка вопроса об отмене оплаты для зарубежных компаний за полеты над территорией России в корне не верна. По его словам, для переговоров по этому поводу пока нет условий.

С заявлением по поводу отмены оплаты за полеты над территорией России выступил глава гендиректората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей.

А российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС. Но и сама постановка вопроса об отмене оплаты в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм транссибирского роялти, — заявил Косачев.

Он напомним, что речь идет не о плате за право пролета, а о «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике. Иностранные перевозчики платят за использование воздушного пространства, при этом сокращая свой маршрут и экономя значительные средства, пояснил политик.

27 февраля прошлого года Евросоюз запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям 36 стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.