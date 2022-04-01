В Совфеде рассказали почему не удалось засечь вертолёты ВСУ в Белгороде

Россия. Белгород. Пожар на нефтяной базе ПАО НК "Роснефть". По сообщениям администрации Белгорода, пожар произошёл в результате авиаудара с двух вертолётов ВС Украины

Российские системы ПВО не смогли засечь движение вертолётов к нефтебазе в Белгороде, поскольку они летели на предельно малой высоте. Об этом рассказал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он выразил мнение, что российские войска должны нанести ответный удар по аэродрому, с которого вертолёты вылетели в сторону Белгорода.

Они летели с большой опасностью, там было порядка семи метров. При такой низкой высоте можно зацепить любое препятствие. Системы ПВО, радары работают на более высоких, они в основном защищают от ракет и самолётов. Я уверен, что будут приняты соответствующие меры по границе, - сказал Джабаров

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар на нефтебазе в Белгороде был вызван авиаударом с двух вертолётов украинских войск. Стало известно, что они зашли на низкой высоте на территорию Российской Федерации.

Позже в сети появился ряд видеороликов, на которых запечатлён момент авиаудара по нефтебазе в Белгороде, за которым последовал пожар. Борьба с огнём продолжается. В ликвидации возгорания задействован пожарный поезд.

Кроме того, выяснилось, что в ходе атаки украинских войск на Белгородскую область обстрелам, помимо нефтебазы, подверглась и типография «Константа» в посёлке Северный. Об этом рассказал её директор Константин Лахнов. На место прибыли сотрудники Следственного комитета. В Сети также появились фотографии с места происшествия