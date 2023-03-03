В Совфеде раскрыли, когда повысят призывной возраст для россиян Сенатор Бондарев: закон о повышении призывного возраста может вступить в силу осенью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев сообщил в интервью РИА Новости, что возраст призыва в России может измениться осенью. Он отметил, что это произойдет в том случае, если соответствующий законопроект представят в Государственной думе весной и его успеют принять до лета.

По словам Бондарева, правительство планирует внести законопроект уже в этом году. В случае его принятия изменения вступят в силу, предположительно, осенью. Сейчас законопроект находится в разработке.

Бондарев отметил, что принятие закона до начала весеннего призыва вряд ли возможно, поскольку необходим тщательный и комплексный подход к его подготовке. Главной задачей является синхронизация изменений возрастных рамок так, чтобы возраст призыва удлинился до 30 лет, а начинаться он должен был не в 18 лет, а в 21 год. В результате будут служить более зрелые люди, готовые к службе в армии.

В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно вводить изменения призывного возраста. По словам Шойгу, необходимо увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный возраст поднять до 30 лет.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин поддерживает идею повышения призывного возраста. Он отметил, что для принятия такой законодательной инициативы Минобороны РФ должны предоставить аргументированную точку зрения по данному вопросу.