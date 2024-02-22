Рогозин призвал пересмотреть подход к празднованию 23 Февраля из-за СВО Рогозин — для NEWS.ru: отмечать 23 Февраля нужно в полной солидарности с ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Формат празднования Дня защитника Отечества в России должен измениться с учетом нынешних реалий, заявил в беседе с NEWS.ru член Совета Федерации Дмитрий Рогозин. По его словам, сейчас время не для масштабных торжеств, а для того, чтобы продемонстрировать полную, общенародную солидарность с российской армией.

Когда на западном фронте идут ожесточенные бои с очень опасным врагом, принимать поздравления как-то, мне кажется, неуместно. После мобилизации и активной кампании по комплектованию более мощной армии День защитника Отечества теперь становится еще более народным, поскольку и сама армия стала уже не узкопрофессиональной, а народной, — пояснил Рогозин.

Солидарность, по его словам, должна выражаться в конкретных действиях — в частности, в удовлетворении потребности ВС РФ в современном оружии, боеприпасах, дронах, средствах связи и радиоэлектронной борьбы.

Вот тогда армия почувствует, что от тыла ей скажут не «извини, это все, что могу», а «держи все, что просил, береги себя и возвращайся с победой», — добавил сенатор.

Ранее в Кремле заявили о планах президента Владимира Путина поздравить российских военнослужащих с 23 Февраля. В каком именно формате это произойдет, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков не уточнил.

При этом несколько дней назад президент уже обращался к военным. 17 февраля он поздравил с успехом подразделения ВС РФ, которые отличились в ходе операции по взятию города Авдеевки в Донецкой Народной Республике.