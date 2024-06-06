В Совфеде ответили, планируется ли отмена виз для других стран Сенатор Святенко не исключила отмену визового режима с другими странами

На сегодняшний день Россия ведет активные переговоры на уровне руководителей государств об отмене визового режима со странами с большим обменом туристов, рассказала корреспонденту NEWS.ru вице-спикер Совфеда Инна Святенко на Петербургском международном экономическом форуме. По ее словам, это работа не одного дня.

Переговоры на уровне руководителей стран о послаблении визового режима между теми странами, которые имеют большой обмен туристов. И поэтому такая работа государственная ведется, и, конечно, это работа не одного дня, — заявила сенатор.

Святенко подчеркнула, что важно вдумчиво относиться к тому, какие люди приезжают в страну. Она также выразила уверенность, что вопрос безвизового режима будет обсуждаться на форуме. Как утверждает вице-спикер, уже сейчас ведутся переговоры о ряде двусторонних соглашений в этом направлении.

Ранее СМИ сообщали, что власти Шри-Ланки решили оставить бесплатными визы для туристов из России. Помимо россиян бесплатные визовые услуги продолжат получать граждане Индии, Японии, Китая, Малайзии, Таиланда и Индонезии.

До этого премьер-министр Таиланда Сеттх Тхависин заявил, что власти ввели 60-дневный безвизовый режим для россиян с 1 мая этого года. Он был сокращен с 90 дней.