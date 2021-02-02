В Совфеде оценят предложение о наказании за подстрекательство к санкциям

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Председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам защиты государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что комиссия обсудит вопрос о закреплении в законодательстве норматива о наказании лиц, призывающих к введению другими странами санкций в отношении РФ или её представителей.

У нас уже есть закон, который предполагает ответственность стран, вводящих против нас ограничительные меры. Таким образом, мы начинаем применять по отношению к ним контрсанкции. Если рассматривать это предложение в духе закона, который уже действует, то вполне понятно, что лица, которые способствуют введению против нас такого рода противоправных рестрикций, тоже, наверное, должны подлежать какому-то наказанию, — приводит слова Климова ТАСС.

Он добавил, что пока не очень понятно, как конкретно прописать в законе такой норматив и какое наказание должны понести те, кто призывает вводить новые санкции против России.

Я не исключаю, что так или иначе мы соответствующую законодательную реакцию продемонстрируем, — отметил сенатор.

Накануне NEWS.ru писал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил введение в России уголовной ответственности за призывы ввести санкции в отношении российских граждан. Об этом он заявил, комментируя обращение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён в список иностранных агентов) к властям США с просьбой ввести ограничения против ряда бизнесменов из России.