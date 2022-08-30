В Совфеде оценили возможность возвращения россиян на удаленную работу Член Совфеда Круглый заявил, что переход россиян на дистант и удаленку маловероятен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост заболеваемости COVID-19 в России с малой вероятностью приведет к возобновлению дистанционного обучения в школах и удаленного формата на работе, рассказал «Радио 1» член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый. По его словам, это связано с особенностями новой волны коронавируса, которая протекает у больных гораздо легче, чем предыдущие штаммы.

Количество людей, которые нуждаются в интенсивной терапии, а также летальность в разы меньше, чем в предыдущую волну. У большинства заразившихся заболевание протекает легко, как обычная ОРВИ. Нагрузка на систему здравоохранения существенно ниже, — рассказал врач.

Из-за преимущественно легкого течения болезни у пациентов, новая волна COVID-19 не делает необходимым переход на удаленный режим работы и обучения, считает Круглый. Он добавил, что в разных регионах ситуация с заболеваемостью различается, и не исключил, что при неблагоприятной эпидемиологической обстановке местный штаб по борьбе с распространением коронавируса может порекомендовать вернуть удаленку на тех предприятиях, где это возможно. Однако на данный момент предпосылок для жестких ограничительных мер нет, подчеркнул медик.

Ввиду роста заболеваемости врач рекомендует соблюдать в закрытых помещениях масочный режим, мыть руки, проводить дезинфекцию, а также вакцинироваться и ревакцинироваться.

С 1 сентября в российских школах будут отменены многие радикальные антиковидные ограничения. Теперь школьникам и преподавателям необязательно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и приносить медицинские справки для посещения. Также отменено закрепление за классами. Несмотря на это, школьникам и педагогам продолжат измерять температуру при входе в здание, работники столовой по прежнему должны будут носить маски и перчатки, а на территории учебных заведений будет запрещено проводить массовые мероприятия.