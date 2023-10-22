В Совфеде оценили вероятность нового обострения отношений с Японией Сенатор Цеков: военной конфронтации между Россией и Японией не будет

Фото: Совет Федерации

Сергей Цеков

Военной конфронтации между Россией и Японией не будет, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, даже при новом витке обострения отношений войны между странами не случится.

Я думаю, до войны дело не дойдет. Россия войну с Японией затевать не будет, Япония сама проиграет от этого. У них хватает понимания, что такого не должно быть в отношении России. В отношении введенных против РФ санкций они получают от нас болезненные ответы. Это не только в запрете ввоза морепродуктов на территорию России, но и местные рыбаки не могут рыбачить в районе Курил, а это для них большая проблема, — отметил собеседник.

Вместе с тем, напомнил сенатор, ухудшение отношений было инициативой Японии, которая «пошла на поводу» у США и Европы. Нынешня политика Токио доказывает, что Страна восходящего солнца не является суверенным государством, добавил Цеков. По его мнению, такая позиция идет во вред Японии.

Ранее рыбаки с острова Хоккайдо потеряли доступ к акватории Южных Курил и теперь вынуждены заниматься добычей морской продукции в районе полуострова Немуро. Ограничения стали следствием антироссийских санкций Японии. В ответ Москва не стала продлевать двустороннее соглашение, включавшее разрешение на промысел для японцев.

Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев также обратил внимание, что внешнеторговый оборот России и Японии идет на спад. Однако в плане экспорта у РФ все вполне компенсируется за счет активизации торговли на других направлениях, отметил эксперт.