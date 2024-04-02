В Совфеде объяснили, зачем России возвращать Харьков Сенатор Цеков: Харьков нужно вернуть в состав РФ, так как там живут русские

Харьков и ряд других городов Украины необходимо вернуть в состав России, так как там живут преимущественно русские, рассказал NEWS.ru член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, в единстве русского народа заключается его сила.

Харьков, как и Одесса, и Николаев — это наши российские города. До 2014 года — я надеюсь, и после — там проживали в большинстве своем русские люди. Конечно, если они вернутся в состав России, это было бы очень правильно для всего русского мира. Когда мы едины, мы сильны, — заявил Цеков.

Парламентарий добавил, что в 1991 году Россию и Украину разобщили и разобщают до сих пор. То, что происходит сейчас в процессе специальной военной операции, по его мнению — это как раз объединение народа. И чем больше территорий вернется в лоно русского мира, отметил сенатор, тем лучше для него в целом.

1 апреля журналист и блогер Юрий Подоляка опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена загруженная автомобильная трасса. По его словам, запись была сделана в окрестностях Харькова, а машины в кадре принадлежат местным жителям. Они, как утверждает блогер, массово уезжают из города после заявлений властей о разрушенной инфраструктуре и отключениях электроэнергии. Подоляка добавил, что по городу распространяются слухи о скором начале боевых действий.