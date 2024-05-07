В Совфеде объяснили суть парада Победы Сенатор Карасин: парад Победы выражает единство и славу нашей нации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парад Победы, который состоится 9 мая, покажет сплоченность россиян, рассказал NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, Россия положительно относится к гостям, посещающим мероприятие, особенно если они представляют народы, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Это парад нашей славы, единства нашей нации, веры в то, что Россия всегда будет победителем. Конечно, мы всегда рады гостям, особенно тем, кто принадлежит к народам, участвовавшим в ВОВ. Но главное, что Победа нашей Родины будет отмечена должным образом, — заявил Карасин.

Ранее стало известно, что парад Победы 9 мая в Москве посетят лидеры восьми иностранных государств. Среди них главы Белоруссии, Гвинеи-Бисау, Казахстана, Киргизии, Кубы, Лаоса, Туркмении и Узбекистана. Мероприятие будет приурочено к 79-летию победы в ВОВ.

Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет находиться в России с рабочим визитом 8–9 мая, уточнил его пресс-секретарь Руслан Желдибай. Лидер станет гостем военного парада и примет участие в других торжественных мероприятиях — в частности, посетит Ржевский мемориал в Тверской области, а также братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.