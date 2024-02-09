«У нас крепкие нервы»: сенатор назвал способ возобновить связи с Западом Сенатор Карасин: возобновление связей с Западом требует желания обеих сторон

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин

Россия готова к восстановлению отношений с недружественными странами, заявил в беседе с NEWS.ru глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Однако этот процесс подразумевает готовность и желание обеих сторон нормализовать диалог, подчеркнул сенатор.

Если одна из сторон принимает все новые и новые пакеты санкций, то шанс на возобновление здравых или хотя бы предсказуемых отношений отсутствует. Но мы великая держава, у нас крепкие нервы, и мы готовы отстаивать свои позиции, — пояснил он.

Карасин напомнил, что Россия все еще остается членом многих международных организаций, в составе которых призывает своих оппонентов к здравому смыслу. При этом вместо того, чтобы прислушаться и пойти навстречу, они пытаются «задвинуть» РФ и даже уничтожить, считает Карасин.

Когда закончится этот мрачный период, мы будем готовы вести дело к тому, чтобы оздоровить отношения и на каких-то новых основах восстановить их в том ключе, который был бы приемлем как для наших партнеров, так и прежде всего для нас самих, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия начнет неофициальные встречи на высоком уровне для обсуждения нового пакета санкций против РФ. Осведомленные источники заявили, что дополнительные меры будут призваны заблокировать возможности для обхода уже имеющихся ограничений, особенно для товаров, пригодных для использования в военном деле.

Тем временем Россия готовится открыть новые консульские центры в восьми странах: ОАЭ, Сербии, Аргентине, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Представительства помогут гражданам оформлять необходимые документы в сжатые сроки, не дожидаясь очереди на прием в консульстве.