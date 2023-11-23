«Доктрина тоталитарного типа»: Пушков о европейском либерализме Сенатор Пушков назвал европейский либерализм доктриной тоталитарного типа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Нынешний европейский либерализм уже не идеология, а догматическая доктрина тоталитарного типа, заявил сенатор Алексей Пушков. Как передает корреспондент NEWS.ru, политик сделал это заявление в рамках заседания круглого стола комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ «Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты».

Евросоюз впал в догматизм. Нынешний европейский либерализм уже не идеология, а догматическая доктрина тоталитарного типа. Отсюда культура отмены и попытки «отменить» Россию. Раньше Европа была сильна конкуренцией идей, мощными профсоюзами, сильными партиями и политиками. Кого сегодня Европа может поставить наравне с теми великими политиками? Люди там меняются с пугающей скоростью, их не запоминают, так как они быстро уходят, произведя два-три скандала и уступая место таким же политикам, — заявил Пушков.

Сенатор добавил, что ценности, которые Россия отстаивает на мировой арене, не должны противоречить ценностям, которые она продвигает внутри страны. По мнению политика, такой подход сейчас негативно сказывается на США.

То, на чем мы настаиваем на мировой арене, не должно противоречить тому, что мы отстаиваем внутри страны, как это было в СССР. Этот же разрыв сейчас губит репутацию США в мире. Позиция США по сектору Газа больше бьет по их репутации, чем по Израилю. Они сами признают, что поддерживают военные действия, что губит много человек. Вашингтон сохранил все свои черты, которые проявлял во Вьетнаме, теперь в Ираке, Ливии, а сейчас подтверждает их поддержкой военных действий на Украине. Двойных стандартов быть не должно, — сказал сенатор.

Ранее Пушков сказал, что заявление президента США Джо Байдена, назвавшего лидера КНР Си Цзиньпина диктатором, однозначно скандально. По его мнению, Байден таким образом пытался показать миру моральное превосходство США над Китаем и собственное — над Си Цзиньпином. Сенатор подчеркнул, что у США как раз нет такого морального превосходства над Китаем, поскольку по их вине гибнут сотни тысяч людей и миллионы становятся беженцами.