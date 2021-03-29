В Совфеде намерены ужесточить правила работы иностранных НКО

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Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон, ужесточающий правила работы иностранных НКО. В частности, эти организации и их подразделения обяжут ежегодно отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах. Кроме того, филиалы иностранных НКО запретят регистрировать в жилых помещениях.

Соответствующий закон Совфед рассмотрит 31 марта. Изменения в закон «О некоммерческих организациях» предусматривают, что теперь такие организации будут обязаны каждый год подавать в Минюст документы, на базе которых НКО проводили или же наоборот не проводили свои мероприятия.

Помимо этого, подразделения иностранных НКО обяжут предоставлять в специальный органы отчёты о своих действиях, а также об источниках доходов и пунктах расходов. Если же специальные органы сочтут, что организацию нужно закрыть, а она продолжит работать, то её немедленно ликвидируют по решению суда. Иск будет направлен Минюстом. По всей видимости, предполагается, что такие дела будут рассматриваться в срочном порядке.

В пояснительной записке к документу говорится, что принятие закона послужит защите прав и свобод граждан, а также интересов общества и государства. Каких именно — не уточняется.

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