В Совете при президенте РФ заговорили об эльфах Член Совета при президенте РФ Худолеев заявил об угрозе языка эльфов для молодых

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Интерес среди молодежи к так называемому эльфийскому языку вызывает обеспокоенность и представляет серьезную угрозу, заявил на форуме «Многонациональная молодежь Зауралья» член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев. По его словам, которые приводит URA.RU, в России при последней переписи населения официально была зафиксирована «эльфийская народность» численностью чуть более 12 тысяч человек.

В России при последней переписи населения официально была зафиксирована «эльфийская народность». Эльфами себя идентифицировали чуть больше 12 тысяч человек. <...> По Конституции РФ, национальность определяется так: кто как себя назвал, тот такой и есть. Я бы эту тему не поднял, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. <...> Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьезной угрозой, — рассказал Худолеев.

Он подчеркнул, что в «Яндекс.Переводчике» есть перевод с эльфийского, но нет многих реальных языков РФ. Вымышленный эльфийский язык создал автор произведений «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно» Дж. Р. Р. Толкин. Язык был разработан как часть созданного писателем мира и используется в его книгах. Он приобрел популярность среди фанатов фэнтези-эпопеи, включая и молодых россиян.

15 декабря сообщалось, что к воспитанию российской молодежи могут привлекать бойцов специальной военной операции на Украине (СВО). Депутат Светлана Бессараб напомнила, что в свое время участники ВОВ внесли большой вклад в воспитание школьников. Они приходили в школы и училища и рассказывали о своем опыте. По мнению парламентария, бойцы СВО также смогут рассказать о том, что они прошли во время боевых действий и объяснить цели и мотивы спецоперации.