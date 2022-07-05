В Совете Федерации описали последствия приближения НАТО к границам России Климов: приближение НАТО к границам РФ может привести к катастрофе

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В настоящее время возрастает риск возникновения «каких-то катастрофических событий» в связи с приближением НАТО к границам России. Об этом предупредил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов в эфире телеканала «Россия 24». Комментируя процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, он отметил, что на глобальную безопасность такие события тем не менее не влияют.

Но риск возникновения каких-то катастрофических событий из-за приближения НАТО к нашим границам, он, конечно, возрастает, — отметил Климов.

Он также заявил, что если на территории Скандинавских стран появятся элементы военной инфраструктуры, то Россия «будет вынуждена ответить адекватно».

5 июля постоянные представители стран НАТО в присутствии руководства МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении двух стран к Североатлантическому альянсу. После этого начнётся процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами — членами блока.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ ранее заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не гарантирует автоматического размещения военных баз Альянса на территории двух стран. Он отметил, что представители военно-политического блока не предполагали дополнительного военного присутствия в новоприбывших государствах. По словам Джоанэ, Финляндия и Швеция и так обладают «грозным» потенциалом национальных сил.